نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي القادمة أمام إنبي في الدوري المصري والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام إنبي، في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري لموسم 2025-26.

ويحتضن ملعب المقاولون العرب، المباراة المثيرة بين الأهلي وإنبي، ضمن فعاليات الجولة السادسة من بطولة دوري نايل.

ويسعى الأهلي للفوز بالمباراة لمصالحة جماهيره، بعد المستوى السيئ خلال مشواره في بطولة الدوري الحالي، مما دفع مجلس إدارة القلعة الحمراء لتوجيه الشكر للمدرب الإسباني خوسيه ريبيرو.

في المقابل، يأمل إنبي بقيادة حمزة الجمل، لتحقيق الفوز فى لقاء الأهلي من أجل حصد الثلاث نقاط واستمرار حالة التركيز والنشوة التى يعيشها النادٍ البترولي بعد الانتصار الكبير الذي حققه الفريق في الجولة الماضية على حساب الاتحاد السكندري بثلاثية نظيفة.

موعد مواجهة الأهلي وإنبي في دوري نايل

من المقرر، أن تنطلق المباراة يوم الأحد 14 سبتمبر 2025، في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والتاسعة بتوقيت عمان والإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي في دوري نايل

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات أون سبورت المصرية، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري لموسم 2026/2025، وتحديدًا على قناة ON SPORT HD1.

