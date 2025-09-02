نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف منتخب مصر الأول لكرة القدم نظيره إثيوبيا يوم الجمعة المقبل 5 سبتمبر الجاري على استاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات الجولة السابعة من دور المجموعات بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويحتل المنتخب الوطني صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة، بعد الفوز في خمس مباريات والتعادل في لقاء، فيما يحتل منتخب إثيوبيا المركز الرابع برصيد 6 نقاط، بعد الفوز في مباراة والتعادل في ثلاثة لقاءات وخسارة مواجهتين.

موعد مباراة مصر ضد إثيوبيا في تصفيات كأس العالم

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة مصر ضد إثيوبيا يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد إثيوبيا في تصفيات كأس العالم

يمكنكم مشاهدة مباراة مصر ضد إثيوبيا مساء الجمعة المقبلة، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري لمباريات تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بتعليق المعلق حاتم بطيشة.

