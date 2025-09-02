نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 12 مدرب في 6 سنوات.. كيف تغير الأهلي تحت رئاسة محمود الخطيب؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - منذ أن تولى الكابتن محمود الخطيب رئاسة النادي الأهلي في نهاية عام 2017، شهد الفريق الأول لكرة القدم حالة من عدم الاستقرار الفني النسبي، نتيجة تعدد التغييرات في القيادة الفنية، سواء من المدربين الأجانب أو المصريين.

ورغم النجاحات الكبيرة التي تحققت خلال هذه الفترة على الصعيدين المحلي والقاري، فإن عدد المدربين الذين مروا على الأهلي خلال عهد الخطيب بلغ 12 مدرب.

7 مدربين أجانب في عهد محمود الخطيب

اختار محمود الخطيب منذ بداية ولايته الاعتماد في أغلب الفترات على المدرب الأجنبي، بحثًا عن الأفكار الحديثة والانضباط الأوروبي، وهو ما تحقق في فترات كثيرة، أبرزها مع المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، والسويسري مارسيل كولر.

وتضم قائمة أبرز المدربين الأجانب في عهد الخطيب:

باتريس كارتيرون (فرنسا)



تولّى تدريب الأهلي في 2018، وقدم أداء جيد، لكنه أقيل بعد خسارة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي.

مارتن لاسارتي (أوروجواي)



درب الفريق في موسم 2018-2019، وحقق لقب الدوري، لكنه أقيل بعد الخروج من كأس مصر أمام بيراميدز.

رينيه فايلر (سويسرا)



قاد الفريق ببراعة في 2019 و2020، وحقق الدوري وكأس السوبر، لكنه غادر بشكل مفاجئ لأسباب عائلية.

بيتسو موسيماني (جنوب إفريقيا)



واحد من أنجح المدربين في تاريخ الأهلي، حقق دوري أبطال إفريقيا مرتين، والسوبر الإفريقي، وبرونزية مونديال الأندية مرتين.

ريكاردو سواريش (البرتغال)



تولى المهمة لفترة قصيرة عام 2022 بعد رحيل موسيماني، ولم يحقق نتائج تذكر.

مارسيل كولر (سويسرا)



نجح في إعادة الأهلي لمنصات التتويج محليًا وقاريًا، حيث فاز بدوري أبطال إفريقيا، والدوري، وكأس مصر، وكأس السوبر.

خوسيه ريبيرو (إسبانيا)



آخر المدربين الأجانب، قاد الفريق في بداية موسم 2025/2026، لكن تمت إقالته بعد نتائج متذبذبة وخسارة أمام بيراميدز.

5 مدربين مصريين في عهد رئاسة بيبو

رغم أن السياسة العامة للخطيب كانت تميل نحو المدرب الأجنبي، فإن بعض الفترات كانت تتطلب تدخل سريع من مدربين مصريين، تحديدًا في الفترات الانتقالية بعد إقالة أو استقالة المدير الفني الأجنبي.

وجاءت أبرز أسماء المدربين المصريين في عهد الخطيب كالأتي:

حسام البدري



كان يتولى تدريب الفريق عند فوز الخطيب برئاسة الأهلي في 2017، واستمر لفترة قصيرة قبل رحيله.

أحمد أيوب



تولى المهمة بشكل مؤقت بعد رحيل البدري، وقاد الفريق لعدة مباريات.

محمد يوسف



عمل كمدرب مؤقت في فترتين مختلفتين، وكان دائمًا ضمن الجهاز المعاون.

سامي قمصان



قاد الفريق مؤقتًا بعد رحيل موسيماني، وحظي بدعم مؤقت من الإدارة لحين التعاقد مع سواريش.

عماد النحاس



المدرب الحالي الذي تم تعيينه مؤقتًا بعد إقالة خوسيه ريبيرو، لحين الاستقرار على مدير فني دائم.

بطولات الأهلي تحت رئاسة محمود الخطيب

ورغم هذا العدد الكبير من المدربين، فإن النادي الأهلي حقق نجاحات لافتة خلال عهد الخطيب، أبرزها:

دوري أبطال إفريقيا (4 مرات)

الدوري المصري الممتاز (6 مرات)

كأس مصر (3 مرات)

كأس السوبر المصري (6 مرات)

كأس السوبر الإفريقي (2 مرات)

برونزية كأس العالم للأندية (3 مرات)

