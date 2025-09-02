نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باسم مرسي: "مش هلعب في مصر تاني".. والمدربين بتخاف من اللاعبين الكبار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد باسم مرسي مهاجم نادي الزمالك السابق، أن المدربين في مصر يخافون من اللاعيبة اصحاب الخبرات

وقال باسم مرسي في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: مش هلعب في مصر تاني، وذلك بسبب خوف المدربين من اللاعبين الكبار وهناك ناس متعرفش حاجة في الكواليس محدش يعرف عنها غيري

واضاف: الوصول لنهائي افريقيا كان بمثابة إنجاز وهزيمتنا امام صن داونز في ٢٠١٦ لأسباب فنية وليست انضباطية

وتابع: سوء التفاهم وراء خناقة السكينة الشهيرة مع حازم امام والموضوع كبر بسبب الصحفيين وحازم امام شخصية طيبة للغاية