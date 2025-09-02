الرياضة

إيدرسون يصل تركيا تمهيدًا لانضمامه إلى فنربخشة

0 نشر
0 تبليغ

إيدرسون يصل تركيا تمهيدًا لانضمامه إلى فنربخشة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيدرسون يصل تركيا تمهيدًا لانضمامه إلى فنربخشة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل البرازيلي إيدرسون مورايس حارس مرمى مانشستر سيتي الإنجليزي إلى تركيا، تمهيدًا لإتمام انتقاله إلى نادي فنربخشة، قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية.

استقبال رائع لإيدرسون في تركيا

ومن المقرر، أن يخضع الحارس البرازيلي للفحوصات الطبية خلال الساعات القليلة القادمة، قبل الإعلان الرسمي عن انضمامه إلى النادي التركي.

ووفقًا لبعض التقارير الصحفية، فإن صفقة انتقال إيدرسون إلى فنربخشة قادمًا من مانشستر سيتي، ستكلف خزينة النادٍ التركي 14 مليون يورو.

وانضم الحارس البرازيلي البالغ من العمر 32 عامًا، إلى صفوف السيتيزنز في صيف 2017، قادمًا من بنفيكا البرتغالي بمقابل 40 مليون يورو.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

قد تقرأ أيضا