نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيدرسون يصل تركيا تمهيدًا لانضمامه إلى فنربخشة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل البرازيلي إيدرسون مورايس حارس مرمى مانشستر سيتي الإنجليزي إلى تركيا، تمهيدًا لإتمام انتقاله إلى نادي فنربخشة، قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية.

استقبال رائع لإيدرسون في تركيا

ومن المقرر، أن يخضع الحارس البرازيلي للفحوصات الطبية خلال الساعات القليلة القادمة، قبل الإعلان الرسمي عن انضمامه إلى النادي التركي.

ووفقًا لبعض التقارير الصحفية، فإن صفقة انتقال إيدرسون إلى فنربخشة قادمًا من مانشستر سيتي، ستكلف خزينة النادٍ التركي 14 مليون يورو.

وانضم الحارس البرازيلي البالغ من العمر 32 عامًا، إلى صفوف السيتيزنز في صيف 2017، قادمًا من بنفيكا البرتغالي بمقابل 40 مليون يورو.