نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام إثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر المدرب الوطني حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على التشكيل الذي سيبدأ به مبارة إثيوبيا، ضمن منافسات تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم.

موعد مباراة مصر ضد إثيوبيا في تصفيات كأس العالم

ومن المنتظر أن يستضيف استاد القاهرة الدولي يوم 5 سبتمبر الجاري، مباراة قوية بين منتخب مصر ضد إثيوبيا، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام إثيوبيا في التصفيات

حارس المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد عبد المنعم – رامي ربيعة – محمد هاني

خط الوسط: محمود حسن تريزيجيه – حمدي فتحي – مروان عطية – أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: عمر مرموش – محمد صلاح – مصطفى محمد

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد إثيوبيا في تصفيات كأس العالم

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات أون سبورتس، هي التي ستنقل مباراة منتخب مصر ضد إثيوبيا، على الهواء مباشرة عبر شاشاتها المختلفة.