نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة منتخب مصر أمام إثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة مدربه الوطني حسام حسن، مواجهة قوية أمام نظيره إثيوبيا، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

موعد مباراة مصر ضد إثيوبيا في تصفيات كأس العالم

ومن المنتظر أن يستضيف استاد القاهرة الدولي يوم 5 سبتمبر الجاري، مباراة قوية بين منتخب مصر ضد إثيوبيا، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم برصيد 16 نقطة، بينما يتواجد المنتخب الإثيوبي في المركز الرابع في المجموعة برصيد 6 نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد إثيوبيا في تصفيات كأس العالم

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات أون سبورتس، هي التي ستنقل مباراة منتخب مصر ضد إثيوبيا، على الهواء مباشرة عبر شاشاتها المختلفة.