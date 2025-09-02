نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعب الزمالك يطالب فيريرا بوضع سيناريوهات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال صلاح سليمان لاعب الزمالك السابق، أنه كان من الأفضل خوض يانيك فيريرا المدير الفني للفريق، مباراة وادي دجلة أمس في مسابقة الدوري، بطريقة 4/4/2.

وأكد سليمان في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك، أن الأبيض بدأ المباراة بشكل جيد ونجح في تسجيل هدف مبكر بسبب الضغط على دفاعات الخصم.

وشدد لاعب الفريق السابق على أن جمهور الزمالك هو الأفضل في المباريات الخمس الماضية، وعلى فيريرا وضع عدة سيناريوهات للفريق قبل أي مباراة في حالات التقدم أو التعادل أو التأخر في النتيجة.

وتحدث صلاح سليمان عن أحمد ربيع لاعب وسط الفريق الأبيض والمهاجم الفلسطيني عدي الدباغ قائلًا: "قد يظهر في تشكيل الزمالك بعد نهاية التوقف الدولي، أماعدي الدباغ يطبق الضغط على دفاعات الخصم بشكل جيد ولم تصله فرص تهديفية حقيقية".