نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب شباب الزمالك: سعيد بالفوز على سيراميكا ونملك لاعبين على أعلى مستوى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد ممدوح عبد الحي مدرب فريق الزمالك مواليد 2005، أنه سعيد بفوز فريقه اليوم على سيراميكا كليوباترا برباعية دون مقابل، في الجولة الأولى من بطولة دوري الفريق الثاني.

وقال عبد الحي في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك، أن كابتن بدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم بالقلعة البيضاء، يقدم دور قوي ومجهود مع جميع الفرق، وكان له دور قوي مع فريق 2005 خلال فترة الإعداد من خلال توفير كل عوامل النجاح.

وأشار مدرب فريق 2005، إلى أن الجهاز الفني يتعامل مع اللاعبين من الناحية النفسية، مؤكدًا أن الفريق يضم لاعبين على اعلي مستوي، وهم مستقبل الزمالك.