نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد حمودة: قائمة الأهلي مرعبة تسويقيا ولكن في الملعب غير ذلك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث أحمد حمودة نجم المقاولون العرب السابق عن قوة قائمة النادي الأهلي خلال الموسم الكروي الحالي.

وقال حمودة في تصريحاته لبرنامج ستاد المحور: قائمة الأهلي على مستوى القيمة السوقية والإعلامية مرعبة ولكن على المستوى الفني ومستوى النتائج غير ذلك.

وأضاف: قبل بطولة كأس العالم للأندية تحدثت أن غرفة خلع الملابس لن تكون في أفضل حال بسبب كمية اللاعبين والأرقام المالية التي سيحصلون عليها والجميع هاجمني بسبب هذه التصريحات.

وتابع: الأهلي ظهر بشكل سيئ مع ريبيرو على كافة المستويات الفنية والبدنيّة خلال الفترة الأخيرة.