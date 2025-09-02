نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مطالب حسام حسن من عمرو الجزار بعد انضمامه لأول مرة لمنتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، عقد جلسة مع عمرو الجزار مدافع البنك الأهلي، بعد انضمامه لأول مرة لمنتخب مصر استعدادا لمباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو يومي ٥ و٩ سبتمبر الجاري في تصفيات كأس العالم ٢٠٢٦.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" عمرو الجزار وجه الشكر لحسام حسن على ضمه لمنتخب مصر مؤكدا على أنه سيجتهد ليكون عند حسن ظن الجهاز الفني لمنتخب مصر".

وأضاف:" حسام حسن أكد على ثقته الكبيرة في عمرو الجزار وأنه يتابعه منذ فترة طويلة وطالبه باستغلال الفرصة والاجتهاد في التدريبات والدخول في الأجواء سريعا حتى يكون جاهزا في أي وقت للمشاركة مع منتخب مصر".