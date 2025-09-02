الرياضة

صفقة الزمالك تظهر أمام المصري

0 نشر
0 تبليغ

صفقة الزمالك تظهر أمام المصري

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفقة الزمالك تظهر أمام المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور إن محمد إسماعيل مدافع الزمالك، يقترب من الظهور الأول مع القلعة البيضاء فى مباراة المصري البورسعيدي المقرر لها 13 سبتمبر الجاري ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" من المقرر أن تشهد المباراة الظهور الأول للاعب خاصة فى ظل غياب الونش عن مباراة المصري البورسعيدي لتعرضه للطرد فى مباراة وادى دجلة الماضية".

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

Advertisements

قد تقرأ أيضا