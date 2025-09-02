الرياضة

وجهة ريبيرو القادمة بعد انتهاء مغامرته مع الأهلي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن الإسباني خوسيه ريبييرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ظهر في مقر النادي بالجزيرة عصر اليوم.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" المدير الفني الإسباني جمع متعلقاته من النادي وحرص على توديع الجهاز الإداري والطبي والعاملين بالنادي قبل الرحيل".

وأضاف:" قام مسؤولي النادي الأهلي بتوديع المدرب وإقامة حفل وداعي قبل رحيله".

وأكمل:" إدارة الأهلي حسب ما علمنا اتفقت مع المدرب على الحصول على راتب شهر للرحيل عن الفريق ولم يحصل على 3 شهور".

واختتم:" ما علمناه أيضًا أن المدير الفني الإسباني سيعود إلى جنوب إفريقيا ليتولى تدريب أحد الأندية هناك خلال الفترة المقبلة".

