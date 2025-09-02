نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعب الزمالك يستفسر عن سبب استبعاده من المشاركة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن المغربي صلاح الدين مصدق لاعب الزمالك، استفسر عن سر استبعاده من حسابات البلجيكى يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك،خاصة أن اللاعب لم يشارك سوى فى دقائق معدودة منذ قدوم المدرب البلجيكى على رأس القيادة الفنية للفريق.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" يرغب صلاح مصدق فى الحصول على فرصة المشاركة مع نادى الزمالك لإثبات جدارته بارتداء القميص الأبيض خاصًة أن اللاعب يري فيريرا منذ قدومه يعتمد على الونش وعبد المجيد بشكل أساسي وكان هناك تفكير فى توظيفه في وسط الملعب رغم أن مركزه الأساسي مدافع".