قرار ناري من الأهلي تجاه اللاعبين بعد إقالة ريبيرو

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي، أبلغ لاعبو الفريق، بتطبيق عقوبة عليهم بعد الخسارة من بيراميدز.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" شدد محمد يوسف على تطبيق اللائحة والخصم من اللاعبين ليس بسبب الهزيمة فقط بل بسبب المستوى الفني للفريق".

وأضاف:" محمد يوسف قرر خصم 20% من الراتب الشهري للاعبين، وطالب بنسيان ما مضى في الدوري والتركيز على المباريات المقبلة بعد التوقف الدولي".

