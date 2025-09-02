نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. بايرن ميونخ يستعير جاكسون من تشيلسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح بايرن ميونخ الألماني في الحصول على خدمات السنغالي نيكولاس جاكسون مهاجم تشيلسي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

بايرن ميونخ يتعاقد مع جاكسون على سبيل الإعارة

وأعلن البافاري عبر موقعه الرسمي، عن إتمام التعاقد مع نيكولاس جاكسون على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مع وجود بند بأحقية الشراء.

وأجرى المهاجم السنغالي حوارًا مع الموقع الرسمي لنادٍ بايرن ميونخ، عقب الانضمام، وقال: "أنا سعيد جدًا بانضمامي إلى هذا النادي الرائع. بايرن ميونخ من أفضل أندية العالم. الجميع يعرف أسماء أساطيره الذين لعبوا هنا، ويدركون أن هذا النادي يُمثل النجاح الأكبر".

وأضاف: "لديّ أهداف وأحلام كبيرة هنا، وسأبذل قصارى جهدي لمساعدة بايرن على الفوز بمزيد من الألقاب".

وانتقل نيكولاس جاكسون البالغ من العمر 24 عامًا إلى صفوف البلوز في صيف 2023، قادمًا من فياريال بمقابل 37 مليون يورو.

وخاض المهاجم السنغالي البالغ من العمر 24 عامًا مع فريقه السابق تشيلسي خلال الموسم المنصرم 36 مباراة بكافة المسابقات، سجل 13 هدفًا، وصنع 6 تمريرات حاسمة.