رسميًا.. آرسنال يستعير مدافع باير ليفركوزن

أحمد جودة - القاهرة - نجح آرسنال الإنجليزي في الحصول على خدمات الأكوادوري بييرو هينكابي مدافع باير ليفركوزن الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

آرسنال يضم بييرو هينكابي

وأعلن الجانرز عبر موقعه الرسمي اليوم الإثنين، عن التعاقد بشكل رسمي مع بييرو هينكابي، لتدعيم مركز خط الدفاع.

ووقع آرسنال عقدًا مع المدافع الأكوادوري البالغ من العمر 23 عامًا، على سبيل لمدة موسم واحد قادمًا ليفركوزن، مع وجود بند بأحقية الشراء بمقابل 45 مليون جنيه إسترليني.

وتحدث الإسباني أرتيتا مدرب آرسنال، عن انضمام بييرو إلى صفوف فريقه، وقال: "يسعدنا جدًا الترحيب بانضمام بييرو هينكابي إلى النادي".

وأضاف: "يتمتع بييرو بحضور قوي، بفضل تنوعه ومرونته التكتيكية التي تمنحنا خيارات دفاعية قوية. إنه لاعب قوي، يجمع بين الشباب والنضج. سيعزز فريقنا ويزيد من تنافسيته مع انطلاق الموسم".

وانتقل المدافع الأكوادوري البالغ من العمر 23 عامًا إلى صفوف ليفركوزن في صيف 2021، قادمًا من تاليريس كوردوبا الأرجنتيني بمقابل 7 ملايين يورو.

وخاض بييرو هينكابي مع فريقه الألماني السابق خلال الموسم المنصرم 44 مباراة بكافة المسابقات، سجل 4 أهداف، وصنع 3 تمريرات حاسمة.