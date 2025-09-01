نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريبييرو يودع الجهاز الإداري والطبي والعاملين بالأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حرص خوسيه ريبييرو، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد جلسة اليوم الإثنين مع أعضاء الجهاز الإداري والطبي وعمال غرف الملابس، بعد توجيه الشكر له على الفترة التي قضاها في تدريب الفريق.

وتوجه ريبييرو بالشكر إليهم على ما بذلوه من جهود كبيرة على مدار الشهور الثلاثة الماضية، معربًا عن اعتزازه بالفترة التي قضاها معهم، ومؤكدًا استمرار دعمه للفريق خلال المرحلة المقبلة.