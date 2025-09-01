نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زد 2005 يحقق انتصارًا هامًا على المقاولون العرب في افتتاح بطولة الفريق الثاني القسم الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق فريق زد مواليد 2005 فوزًا هامًا على نظيره المقاولون العرب بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الفريق الثاني مواليد 2005 – القسم الأول للموسم الرياضي 2025/2026.

وأحرز أهداف فريق زد كلا من: سيف عماد عابدين، وكريم توفيق، وعمر فولي، ليظهر الثلاثي بمستوى مميز ساهم في حسم اللقاء لصالح فريقهم.

وشهدت المباراة حضور الكابتن حمادة صدقي رئيس قطاع الناشئين لكرة القدم بنادي زد، وسامح جمال الدين المدير الإداري للقطاع وعادل صادق نائب المدير الإداري وملك موسي المنسق الاعلامي، حيث حرصا على تهنئة اللاعبين والجهاز الفني عقب اللقاء، وأشاد صدقي بالمستوى الفني للفريق، موجهًا إشادة خاصة بالثلاثي أصحاب الأهداف، ومؤكدًا على ضرورة التركيز من أجل المنافسة على لقب البطولة.

الجهاز الفني والإداري والطبي لفريق زد 2005:

المدير الفني: ك/ Mark Burton

المدرب العام: ك/ تامر عبدالعزيز

المدرب العام: ك/ إسلام عمر النور

مدرب الحراس: ك/ عمرو أحمد عبدالله

مدرب الأحمال: ك/ محمد الشاذلي

إداري: ك/ يحيى معوض

إداري: ك/ مصطفى شومان

أخصائي العلاج الطبيعي: د/ تامر عادل

طبيب العظام: د/ أحمد شاكر

مسؤول المهمات: عبدالرحمن حسن



وبهذا الفوز، يؤكد فريق زد مواليد 2005 جاهزيته للمنافسة بقوة في البطولة، وسط دعم ومتابعة من إدارة النادي وقطاع الناشئين.