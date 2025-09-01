نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدر حامد: فوز شباب الزمالك 2005 على سيراميكا برباعية دفعة قوية نحو لقب دوري الفريق الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب بدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته بفوز فريق الشباب مواليد 2005، على سيراميكا كليوباترا برباعية نظيفة في الجولة الأولى لبطولة دوري الفريق الثاني.

وأكد بدر حامد أن الفوز اليوم على سيراميكا بهذه النتيجة دفعه معنوية قوية للفريق، في بداية مشوار العمل للفوز بهذه البطولة.

وأشار رئيس قطاعات كرة القدم إلى أن فريق 2005 يضم جهاز فني قوي بقيادة ممدوح عبد الحي، بالإضافة إلى لاعبين على مستوى فني متميز، هم بمثابة نواة للفريق الأول وسيكون اغلبهم من العناصر الأساسية للفريق قريبًا.

وشدد بدر حامد على أن فريق 2005 خاض فترة إعداد قوية، وتم خلالها التركيز والعمل على كل الأمور الفنية بالإضافة إلى العامل البدني.

واختتم رئيس قطاعات كرة القدم تصريحاته مؤكدًا أن جميع فرق القطاع تعمل بكل قوة لخدمة الفريق الأول، والفوز بالبطولات.