نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نورشيلاند يشارك في النسخة الأولى من كأس أوروبا للسيدات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في خطوة تاريخية تُعد إنجازًا غير مسبوق، تأهل فريق نورشيلاند الدنماركي للسيدات إلى النسخة الأولى من بطولة كأس أوروبا للسيدات لموسم 2025/26، وهي البطولة الجديدة التي أطلقها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لتمنح أندية القارة فرصًا أوسع للمنافسة القارية.

ويمثل هذا التأهل تتويجًا لجهود نادي نورشيلاند، المملوك لرجل الأعمال المصري السير محمد منصور، والذي يُدار ضمن منظومة أكاديمية "رايت تو دريم" المنتشرة في مصر والدنمارك وغانا والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تهدف إلى تطوير المواهب الشابة رياضيًا وتعليميًا.

تفاصيل قرعة الدور التمهيدي الأول

وسيبدأ نورشيلاند مشواره بالبطولة بمواجهة كوبيو الفنلندي في الدور التمهيدي الأول للبطولة الذى سيقام بنظام الذهاب والإياب، وذلك يومي 10 و11 سبتمبر للذهاب، و17 و18 سبتمبر للإياب. وسينضم الفائزون من هذه الجولة إلى المرحلة الثانية من التصفيات، التي ستقام في أكتوبر المقبل.

مواعيد البطولة الكاملة لكأس أوروبا للسيدات 2025/26

الدور التمهيدي الأول:

القرعة: 31 أغسطس

الذهاب: 10/11 سبتمبر

الإياب: 17/18 سبتمبر

الدور التمهيدي الثاني:

القرعة: 19 سبتمبر

الذهاب: 7/8 أكتوبر

الإياب: 15/16 أكتوبر

دور الـ16:

القرعة: 17 أكتوبر

الذهاب: 11/12 نوفمبر

الإياب: 19/20 نوفمبر

ربع النهائي:

الذهاب: 11/12 فبراير

الإياب: 18/19 فبراير

نصف النهائي:

الذهاب: 24/25 مارس

الإياب: 1/2 أبريل

النهائي (ذهابًا وإيابًا):

الذهاب: 25 أو 26 أبريل

الإياب: 2 أو 3 مايو