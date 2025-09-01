نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بلفيا بطلا للنسخة 36 بدورى منتخبات مجالس المدن ببنى سويف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سلم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،منتخب الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف "كأس دورى منتخبات مجالس المدن" في خماسي كرة القدم في النسخة 36 من البطولة،بعد فوزه في المباراة النهائية على منتخب الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن، بنتيجة 3 أهداف مقابل لاشئ، حيث أقيمت المباريات بملعب نادى الشباب الرياضي بمدينة بني سويف

جاء ذلك في حضور هشام الجبالي مدير عام الشباب والرياضة وعلي يوسف رئيس مدينة بني سويف وعلي حماد رئيس مركز الفشن زمحمد بكري رئيس مركز ببا والدكتور أبو الخير عبد التواب وكيل المديرية للرياضة وفواز رجب نائب رئيس مدينة بني سويف وعبدالله سيف مدير إدارة الرياضة، ومديرى الإدارات الفرعية(مسلم عمارة مدير إدارة شباب غرب بني سويف،سعيد ابراهيم مدير إدارة شباب الفشن، رائد رمضان مدير إدارة شباب ببا، رفاعى شوقى مدير إدارة شباب ناصر ) ومجدى صالح مدير نادى وأعضاء مجالس إدارات مراكز الشباب المشاركة في البطولة.

وحرص المحافظ على التقاط صور جماعية لفرق المربع الذهبي للبطولة، وضم فريق مركز شباب بلفيا صاحب اللقب وسلمه كأس النسخة الحالية ومكافأة المركز الأول،بجانب الوصيف فريق مركز شباب الجمهود،وصاحب المركز الثالث مركز شباب الضباعنة/ ببا بعد فوزه على مركز شباب بهبشين /مركز ناصر في مباراة تحديد المركز الثالث بنتيجة 2/صفر

من جهته أضاف ' الجبالى ' مدير الشباب والرياضة أن البطولة تحمل اسم "كأس المحافظ" وشارك فيها 16 فريقًا تم تقسيمهم إلى 4 مجموعات وصعود أول وثانى المجموعات الأربعة للعب دور الــ8 ثم صعود الفائزين إلى دور الـــ4 قبل النهائى ثم مباراتى تحديد الأربع مراكز الأولى من فرق المربع الذهبي، معربا عن تقديره للدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف وحرصه على حضور النهائي وتكريم الفرق الفائزة بالمراكز الأولى.