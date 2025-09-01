الرياضة

مواجهات قوية لجمهورية شبين وسرس الليان والنصر والقناطر في افتتاح القسم الثاني

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهات قوية لجمهورية شبين وسرس الليان والنصر والقناطر في افتتاح القسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مواجهات قوية لجمهورية شبين وسرس الليات والنصر والقناطر في افتتاح القسم الثاني

تنطلق في الرابعة من عصر الثلاثاء منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية ا للقسم الثاني ب،باقامة7 مباريات قوية كالتالي:

1-جمهورية شبين مع حلوان العام 
على ملعب نادي الجمهورية يلتقي فريق جمهورية شبين الكوم بقيادة  عصام شعبان مع فريق حلوان العام بقيادة محمود الشيمي.

2-النصر مع إتحاد الشرطة 
على ملعب نادي النصر يخوض فريق النصر بقيادة محمد خلف لقاء صعب مع فريق إتحاد الشرطة بقيادة محمد عبيدو.

3-سرس الليان مع المستقبل سبورت 
يستضيف نادي ميت خافات لقاء فريق سرس الليان بقيادة  عبد الحميد سلامة مع فريق مستقبل سبورت بقيادة محمد حسن.

4-القناطر الخيرية مع الشمس
على ملعب القناطر الخيريه يلعب فريق القناطر الخيرية بقيادة  محمود طة مع فريق الشمس بقيادة طة شحاتة.

5-دياموند مع ليفيلز 
يشهد كلية الزراعة بالجيزة لقاء بين فريق دياموند  بقيادة ايمن عبد العزيز مع فريق ليفيلز بقيادة فؤاد سلامة.

6-ايسترن كومباني مع مصر للتأمين
على ملعب ايسترن كومباني يستقبل فريق ايسترن كومباني  بقيادة طارق يحيي مع فريق مصر للتامين بقيادة  علاء ابراهيم.

7-النجوم مع بنها
على ملعب نادي السلمانية يلعب فريق النجوم  بقيادة عمرو عبده مع فريق بنها بقيادة سعيد مدبولي

