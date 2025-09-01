نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري يوجه رسالة لباهر المحمدي بعد استبعاده من قائمتي منتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حرص النادي المصري البورسعيدي، على دعم باهر المحمدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد خروجه من حسابات الأجهزة الفنية لمنتخبي مصر الأول والثاني.

وأعلن كل من حلمي طولان، المدير الفني لمنتخب مصر المشارك في البطولة العربية، وحسام حسن المدير الفني للمنتخب الأول، قائمتي معسكر سبتمبر دون وجود باهر المحمدي، مما دفع ناديه لدعمه بعد أداءه المميز مع الفريق البورسعيدي منذ انطلاق الموسم.

ونشر الحساب الرسمي للنادي البورسعيدي، مجموعة من الصور الخاصة باللاعب عبر حساباته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي المختلفة معلقا: " باهر المحمدي، حصن النسور المنيع".

ونادت العديد من الأصوات العاشقه للمصري البورسعيدي، بضرورة انضمام باهر لصفوف أحد المنتخبين بعد مستواه المميز الذي ظهر عليه مع الفريق منذ انطلاق الموسم الحالي، والذي ساهم بشكل كبير في صدارة فريقه للدوري الممتاز حتى هذه اللحظة.