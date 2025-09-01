الرياض - كتبت رنا صلاح - يترقب عشاق كرة القدم في الوطن العربي نهائي كأس السوبر السعودي 2025، حيث يواجه فريق النصر غريمه الأهلي على ملعب هونغ كونغ الدولي في أجواء استثنائية مليئة بالحماس والإثارة، وقد أعلنت قناة ثمانية الرياضية بشكل رسمي عن بث المباراة حصريًا عبر شاشتها بجودة عالية وبدون تشفير، لتمنح الجماهير فرصة متابعة النهائي المرتقب بأفضل صورة وصوت.

يبحث عنها الجميع.. تردد قناة ثمانية بجودة عالية ومتعة مشاهدة لا تقارن

يمكن استقبال قناة ثمانية الرياضية على القمر الصناعي نايل سات بسهولة من خلال إدخال البيانات التالية:

التردد: 12630

الاستقطاب: عمودي V

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

هذا التردد يتيح للمشاهدين متابعة مباراة النصر والأهلي بجودة HD عالية الدقة ودون أي تقطيع أو تشويش، ليعيشوا تفاصيل اللقاء كما لو كانوا في قلب الملعب.

التردد على عرب سات

أما بالنسبة للمشاهدين في منطقة الخليج العربي وباقي الدول، فيمكنهم متابعة اللقاء عبر القمر الصناعي عرب سات من خلال:

التردد: 11919

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

بهذا التردد تصل القناة إلى ملايين البيوت العربية لتغطي الحدث الرياضي الأهم في السعودية.

خطوات ضبط قناة ثمانية

لإضافة القناة إلى قائمة قنوات جهاز الاستقبال لديك، اتبع هذه الخطوات:

اضغط على زر Menu من جهاز التحكم.

اختر قسم Installation.

انتقل إلى خيار Manual Tune.

حدد القمر الصناعي المناسب (نايل سات أو عرب سات).

أدخل بيانات التردد، الاستقطاب، معدل الترميز، ومعامل تصحيح الخطأ.

اضغط على بحث Search، ثم قم بحفظ القناة.

وبهذه الطريقة ستكون قناة ثمانية جاهزة لمتابعة النهائي الكبير بين النصر والأهلي، إضافة إلى مجموعة واسعة من البرامج الرياضية الحصرية.