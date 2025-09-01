نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. مدافع مانشستر يونايتد ينتقل إلى أستون فيلا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حسم أستون فيلا صفقة انتقال السويدي فيكتور لينديلوف مدافع مانشستر يونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

أستون فيلا يتعاقد مع فيكتور لينديلوف

وانتقل السويدي فيكتور لينديلوف إلى صفوف الفيلا في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع فريقه السابق مانشستر يونايتد.

ووقع أستون فيلا عقدًا مع الدولي السويدي البالغ من العمر 31 عامًا، لمدة موسمين وتحديدًا حتى يونيو 2028، وذلك لتدعيم مركز خط الدفاع.

وأجرى فيكتور لينديلوف حوارًا مع الموقع الرسمي لنادٍ أستون فيلا، بعد الانضمام بشكل رسمي إلى الفريق، وقال: "إنه نادٍ ضخم، وكنت متحمسًا للغاية عندما سمعت أن النادي يريدني، لقد تحدثت مع زوجتي، وشعرنا أنها خطوة جيدة لنا كعائلة ولي كلاعب. لقد كنت في الدوري الإنجليزي الممتاز لسنوات عديدة، لذلك أعرف كل ما يتعلق به. آمل أن أتمكن من مساعدة اللاعبين الأصغر سنا بخبرتي، وأيضا تقديم الجودة كما أظهر في الملعب، أنا سعيد للغاية ومتحمس للغاية لأن أكون جزءًا من هذا النادي لكرة القدم".

وأضاف: "أجريت محادثة جيدة قبل يومين مع إيمري، وتحدثنا للتو عن كرة القدم وكيف يراني كلاعب وما يمكنني تقديمه للفريق.

كان هذا أيضًا أحد الأسباب التي دفعتني للقدوم إلى هنا بعد تلك المكالمة الهاتفية. أجرينا محادثة جيدة، وأتطلع بشدة للعمل تحت قيادته".

وأختتم حديثه، قائلًا: "اللعب في فيلا بارك، مع جماهيره، دائمًا ما يكون جوًا رائعًا. بالنسبة لي، سيكون من الرائع أن أتمكن من اللعب هناك وأحظى بدعمهم هذه المرة، لذا أتطلع إلى ذلك بفارغ الصبر، الفريق ممتاز جدًا في التعامل مع الكرة، وهيكله ممتاز. أعتقد أن الجميع يعرف تمامًا ما يجب فعله في الملعب، وأعتقد أن هذا ما يطلبه المدرب من اللاعبين أيضًا".

وانتقل المدافع السويدي البالغ من العمر 31 عامًا إلى صفوف مانشستر يونايتد في صيف 2017 قادمًا من بنفيكا البرتغالي، بمقابل 35 مليون يورو.