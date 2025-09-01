نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. تشيلسي يضم نجم برايتون على سبيل الإعارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح تشيلسي الإنجليزي في الحصول على خدمات الارجنتيني الشاب فاكوندو بونانوتي لاعب برايتون، قبل نهاية موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

برايتون يعير نجمه إلى تشيلسي

وأعلن البلوز عبر موقعه الرسمي اليوم الإثنين، عن التعاقد مع فاكوندو بونانوتي، بعدما اجتاز الفحوصات الطبية بنجاح.

ووقع تشيلسي عقدًا مع اللاعب الأرجنتيني البالغ من العمر 20 عامًا، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، قادمًا من برايتون.

وأجرى اللاعب الأرجنتيني حوارًا مع الموقع الرسمي لنادٍ تشيلسي، وقال: "أنا سعيد جدًا بالانضمام إلى تشيلسي. إنها فرصة رائعة لي، وأتطلع إلى تعزيز الفريق قدر الإمكان، ومساعدة الفريق والجهاز الفني".

وانتقل فاكوندو بونانوتي إلى صفوف برايتون في شتاء 2023، قادمًا من روزايو سينترال الأرجنتيني، بمقابل 6 ملايين يورو.