نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر سيتي يوافق على انتقال مدافعه إلى إنتر ميلان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حسم إنتر ميلان الإيطالي صفقة انتقال السويسري مانويل أكانجي مدافع ملنشستر سيتي الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

إنتر يحسم صفقة مدافع مانشستر سيتي

ووفقًا لما ذكرته بعض التقارير الصحفية اليوم الإثنين، فإن إنتر نجح في الاتفاق مع مانشستر سيتي على ضم مانويل أكانجي.

وأكدت التقارير، أن المدافع السويسري سينتقل إلى صفوف النادٍ الإيطالي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مقابل 3 ملايين يورو مع وجود بند بأحقية الشراء بقيمة 15 مليون يورو.

وأضافت التقارير، أن مانويل أكانجي سيصل إلى إيطاليا خلال الساعات القليلة القادمة للخضوع للكشف الطبي، قبل التوقيع بشكل رسمي على عقود انضمامه إلى إنتر ميلان.

وكانت تقارير صحفية سابقة، قد أشارت إلى وجود صراع شرس بين إيه سي ميلان وإنتر على ضم مانويل أكانجي خلال الانتقالات الحالية، إلا أن رغبة السويسري في الانضمام إلى الأفاعي الإيطالية، هي التي حسمت الصفقة.

وانضم السويسري البالغ من العمر 30 عامًا إلى صفوف السيتيزنز قادمًا من بوروسيا دورتموند في صيف 2022، بمقابل 20 مليون يورو.