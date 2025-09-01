الرياض - كتبت رنا صلاح - كشفت مصادر من داخل النادي الأهلي أن محمد يوسف المدير الرياضي للفريق تحرك سريعًا تجاه الثنائي أحمد سيد “زيزو” وإمام عاشور، وذلك بعد تصرفاتهما الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي جاءت عقب الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد في الدوري المصري الممتاز.

"للي مش عاجبه يمشي".. قرار عاجل من الخطيب ضد نجم الأهلي | وحقيقة عرضه للبيع

وأوضحت المصادر أن يوسف أبدى انزعاجًا شديدًا من لجوء اللاعبين إلى السوشيال ميديا في وقت يمر فيه الفريق بظروف صعبة، مؤكدًا أنه لن يسمح بتكرار مثل هذه التصرفات التي قد تشتت التركيز داخل غرفة الملابس.

وحذر المدير الرياضي الثنائي من أن أي تكرار لمثل هذه السلوكيات سيقابَل بعقوبات صارمة، مشددًا على أن تركيز اللاعبين يجب أن ينصب بالكامل على استعادة الانتصارات بدلًا من الانشغال بالردود عبر المنصات الإلكترونية.

ويأتي هذا الموقف في أعقاب القرار المفاجئ الذي اتخذه الأهلي مؤخرًا بإقالة مدربه الإسباني خوسيه ريبيرو والبدء في رحلة البحث عن مدير فني جديد لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم.

وفي هذا الصدد، اعتبر بعض الصحفيين أن تعامل الإدارة بحزم مع هذه الأزمة رسالة واضحة بأن الأهلي يسعى إلى فرض الانضباط داخل صفوفه، خصوصًا مع المرحلة الحساسة التي يمر بها النادي محليًا وقاريًا.

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، انقسمت جماهير الأهلي بين داعم لصرامة الإدارة حفاظًا على هيبة النادي وبين من يرى أن اللاعبين بحاجة لاحتواء نفسي بعد الخسائر الأخيرة، ومع ذلك يبقى الالتزام والانضباط داخل القلعة الحمراء خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه.

الأهلي ينفي عرض نجومه للبيع

في سياق متصل، قالت تقارير إعلامية بأن النادي الأهلي يخطط لعرض أكثر من لاعب للبيع في سوق الانتقالات الصيفية، ولكن مصادر مؤكدة داخل الجهاز أكدت بأن هذا الأمر غير صحيح.