ألكاراس وديوكوفيتش يواصلان مشوارهما ويبلغان ربع النهائي مع سابالينكا فـي دورة فلاشينج ميدوز

نيويورك ـ أ.ف.ب: واصل الإسباني كارلوس ألكاراس المصنف ثانيا عالميا والصربي نوفاك ديوكوفيتش السابع مشوارهما في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى، بتأهلهما إلى ربع النهائي على حساب الفرنسي أرتور ريندركنيش 7-6 (7-3) و6-3 و6-4 والألماني المخضرم يان-لينارد شتروف 6-3 و6-3 و6-2 تواليا. وواجه ألكاراس صاحب الألقاب الخمسة في الغراند سلام مقاومة من الفرنسي في المجموعة الأولى، فحافظ خلالها اللاعبان على أشواط الإرسال، وصولا إلى شوط فاصل (تاي برايك) تقدّم ريندركنيش في بدايته 2-1 قبل انتفاض ألكاراس وحسمه 7-3. وكانت الأمور أقل تعقيدا على البالغ 22 عاما في المجموعة الثانية، فكسر إرسال المصنف 82 في الشوط السادس ليتقدم 4-2، في طريقه لحسمها 6-3.

