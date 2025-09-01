اتحاد اليد يعلن مواعيد انطلاق مسابقات الموسم و12 سبتمبر بدء دوري الناشئين

بعد تأكيد مشاركة 24 ناديا فـي 8 مسابقات

أعلن الاتحاد العماني لكرة اليد ممثلاً بلجنة المسابقات عن مواعيد انطلاق مسابقات الموسم الرياضي 2025/‏‏2026، وذلك بعد إجراء تعديلات بناءً على توصيات لجنة المسابقات التي صادق عليها مجلس إدارة الاتحاد، وتأتي هذه التعديلات في إطار سعي الاتحاد لتعزيز مستوى المنافسة ودعم الأندية واللاعبين من مختلف الفئات العمرية ولضمان تنظيم سلس وشامل يشجع على المشاركة الواسعة ويسهم في تطوير المسابقات. ويشتمل الموسم على ثماني بطولات رئيسية هي: دوري الناشئين، ودوري الشباب، ودوري الدرجة الأولى، ودوري الدرجة الثانية، ومسابقة درع الوزارة، ودوري كرة اليد الشاطئية، والدوري النسائي، وكأس السوبر.

وسينطلق دوري الناشئين يوم 12 سبتمبر الجاري ويتم تقسيم الأندية المشاركة إلى مجموعتين، حيث تلعب كل مجموعة دوري من مرحلة واحدة ويتأهل صاحب المركز الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي حيث تجرى مباريات بنظام المقص (مباراتان لكل فريق) بعد ذلك يتنافس الفائزان على المركزين الأول والثاني بينما يلعب الخاسران لتحديد المركزين الثالث والرابع.

ويبدأ دوري الشباب يوم 19 سبتمبر الجاري يلعب بنظام دوري من مرحلة واحدة و الأندية الأربعة الأولى تتأهل إلى الدور نصف النهائي حيث يواجه صاحب المركز الأول الرابع، والثاني يقابل الثالث ويلعب الفائزان في المباراة النهائية لتحديد المركزين الأول والثاني بينما يتنافس الخاسران على المركزين الثالث والرابع. أما دوري الدرجة الأولى تنطلق المرحلة الأولى من يوم 14 نوفمبر القادم وتستمر حتى 5 ديسمبر القادم بمشاركة 8 أندية وتلعب الأندية المشاركة دوري من مرحلة واحدة ويتأهل الأربعة الأوائل إلى الدور الثاني ففي الدور الثاني تلعب الأندية الأربعة دوري من مرحلة واحدة، حيث يتأهل صاحب المركز الأول مباشرة إلى النهائي بينما يخوض الثاني والثالث مباراة فاصلة والفائز منهما يواجه الأول في النهائي والأندية التي لم تتأهل إلى الدور الثاني تلعب دوري من مرحلة واحدة لتحديد المراكز من الخامس إلى الثامن.

وكأس السوبر تُقام هذه البطولة خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر القادم وتم ُطرح مقترحان لنظام البطولة بناءً على عدد الأندية المشاركة: في حال مشاركة أربعة أندية تُجرى قرعة لتحديد المباريات بنظام خروج المغلوب والمقترح الثاني في حال مشاركة ثلاثة أندية: يتأهل نادي عمان مباشرة إلى المباراة النهائية كونه بطل الدوري ودرع الوزارة، بينما يلعب الناديان الآخران مباراة فاصلة والفائز يواجه نادي عمان في النهائي.

وينطلق دوري الدرجة الثانية يوم 12 ديسمبر القادم وتُقسم الأندية إلى مجموعتين تلعب كل مجموعة دوري من مرحلة واحدة ويتأهل صاحب المركز الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور الثاني حيث يلعبون دوري من مرحلة واحدة لتحديد الأبطال.

أما الدوري النسائي ودوري الشواطئ سيتم تحديد مواعيد انطلاق هاتين المسابقتين لاحقًا خلال الفترة القادمة مع ضمان تنظيمهما بما يتناسب مع متطلبات اللاعبين والأندية .

كما تم تحديد فتح باب التسجيل للاعبي الدرجة الاولى والثانية «اللاعبين العمانيين والأجانب» اعتبارا من 12 اكتوبر ولغاية 2 نوفمبر القادمين والفترة الثانية اعتبارا من 1 الى 25 يناير 2026م.

الجدير بالذكر أن 24 ناديا أكدت مشاركتها في الموسم الجديد هي: نادي عمان واهلي سداب ومسقط والسيب و نزوى و صحم والاتحاد والمصنعة ومصيرة وصحار والسلام والسويق ومرباط والطليعة والعامرات ومجيس والشباب والعروبة والرستاق وعبري وخصب والخابورة وصلالة والنهضة.