فـي الدوري المصري ..الزمالك يتنازل عن الصدارة للمصري بسقوطه أمام وادي دجلة

القاهرة ـ أ.ف.ب: مني الزمالك بهزيمته الأولى بسقوطه أمام مضيفه وادي دجلة 2-1 في المرحلة الخامسة من الدوري المصري لكرة القدم، ما سمح للمصري في ازاحته عن الصدارة بعدما تغلب بدوره على كهرباء الإسماعيلية 4-0. في المباراة الاولى، تقدم ناصر ماهر (10) للزمالك وعادل أحمد فاروق (60) قبل أن يسجل محمد الدياسطي هدف التقدم والانتصار لوادي دجلة (66).

وأكمل الزمالك المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 72 بعد طرد محمود حمدي «الونش» لحصوله على الإنذار الثاني، فيما لعب وادي دجلة بدوره بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 84 لطرد إبراهيم البهنسي.

وتجمد رصيد الزمالك عند 10 نقاط، في المركز الثاني بفارق نقطة خلف المتصدر الجديد المصري، فيما رفع وادي دجلة رصيده إلى 7 نقاط ليتقدم للمركز العاشر.

وفي المباريات الأخرى، تغلب مودرن سبورت على حرس الحدود 1-0 بالإسماعيلية، وتعادل سموحة وبتروجت من دون أهداف في الإسكندرية. ويتوقف الدوري لمدة أسبوعين بسبب النافذة الدولية، حيث تلتقي مصر مع إثيوبيا وبوركينا فاسو ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2026.