نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب مصر يتدرب في الثامنة والنصف باستاد السلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم ان المنتخب سيخوض تدريبه في الثامنة والنصف مساء اليوم باستاد السلام في اطار الاستعداد لمباراة إثيوبيا المقرر لها العاشرة مساء ٥ سبتمبر من الشهر الجاري باستاد القاهرة في الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦.

ويخوض منتخب مصر مباراته الثانية يوم ٩ سبتمبر امام منتخب بوركينا فاسو على استاد ٤ اغسطس ببوركينا فاسو.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولي في تصفيات كأس العالم 2025 والتي تضم مصر وبوكينا فاسو وسيراليون وجيبوتي وإثيوبيا وغينيا بيساو.



وجاء ترتيب مجموعة مصر كالتالي:

1- منتخب مصر - 16 نقطة (6 مباريات).

2- بوركينا فاسو - 11 نقطة ( 6 مباريات).

3- سيراليون - 8 نقاط (6 مباريات).

4- إثيوبيا - 6 نقاط ( 6 مباريات).

5- غينيا بيساو - 6 نقاط ( 6 مباريات).

6- جيبوتي - نقطة واحدة ( 6 مباريات).