نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب وادي دجلة: لن أبالغ في الفرحة بالفوز على الزمالك.. ولاعبي الفريق “أبهروني” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث محمد الشيخ المدير الفني لفريق وادي دجلة، عن فوز فريقه أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز

وقال الشيخ في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: لاعبي وادي دجلة كانوا رجالا ونحاول أن نقدم ما علينا، وأحاول عدم المبالغة على الزمالك، أول مباراة في حياتي أرى مثل هذا الجمهور، وكان هناك رهبة لجمهور الزمالك بالنسبة لي وللاعبي وادي دجلة

وأضاف: كنت مصمم على منح لاعبي دجلة الثقة منذ بداية اللقاء، وحزنت من نفسي بسبب ضغطي المبالغ على لاعبي الفريق، وقلقت عليهم بعد الهدف الأول للزمالك ولكن أبهروني بالأداء الكبير لهم طوال المباراة

وتابع: لدينا هوية ثابتة في وادي دجلة نحاول الحفاظ عليها بصرف النظر عن نتيجة اللقاء، وبين الشوطين عرضنا فيديو لبعض الأخطاء التي ارتكبها الفريق خلال الشوط الأول بالإضافة إلى بعض المميزات

وأختتم الشيخ تصريحات قائلا: ماجد سامي سبب رئيسي في تواجدي كمديرا فنيا لوادي دجلة ومنحني الثقة منذ تواجدي في المحترفين، ومحمد أبو تريكة مصدر إلهامي منذ الصغر

