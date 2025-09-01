نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة: الزمالك بعد خسارة دجلة أصبح "الغريم الجدع" للأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

إنتقد الإعلامي محمد شبانة أداء لاعبي الزمالك وهزيمتهم أمام وادي دجلة مؤكدا إنهم قدموا طوق النجاة للأهلي.



وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن الزمالك لا يستغل الفرص الذهبية أبدا التي ويصبح "كالغريم الجدع" للأهلي وقد كانت فرصة لاعتلاء قمة المسابقة وجاءت الخسارة من دجلة لتخيب امال جماهيره لدرجة ان هناك حديث الآن لرحيل المدرب فلنتخيل لو فاز الزمالك كيف سيكون استقراره الفنى.

وأضاف شبانة أن لاعبي الزمالك كانوا كالأشباح يرتدون القميص الأبيض بعيدا مؤكدا ان لاعبي وادي دجلة يستحقون الفوز لأدائهم العالي المتميز مع مدرب واعد.

وأكمل شبانة بأن الاوضاع المشتعلة داخل الأهلي والغضب الجماهيري الأحمر هدأ بمجرد هزيمة الزمالك في ظل القناعة بأن المنافسة في النهاية ستنحصر بينهم وبين بيراميدز مثلما يحدث بالسنوات الثلاث الأخيرة وكانت فرصة للزمالك للإعلان عن قدرتهم على المنافسة.

