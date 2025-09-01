نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم ليفربول يتحدث عن تعاقدات فريقه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث قائد فريق ليفربول ومنتخب هولندا فيرجيل فان دايك، عن التعاقدات التي أبرمها النادي في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

يلتقي فريق ليفربول مع ارسنال ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الانجليزي الممتاز موسم 26، اليوم الأحد الموافق 31 اغسطس.

تنطلق مباراة ليفربول ضد ارسنال في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على قنوات بي ان سبورت الناقل الحصري بمنطقة افريقيا والشرق الأوسط.

فان دايك يتحدث عن إدارة ليفربول

فيرجيل فان دايك:

عندما يُغلق سوق الانتقالات؛ حينها سننظر إلى فريقنا ونرى إلى أين من الممكن أن نصل.

