نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم منتخب ايطاليا إلى مانشستر سيتي.. صفقة مدوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الصحفي الإيطالي فابريزو رومانو المختص باخبار انتقالات اللاعبين، عن قرب إتمام صفقة انتقال نجم وقائد منتخب ايطاليا وفريق باريس سان جيرمان إلى مانشستر سيتي.

كان فريق مانشستر سيتي قد خسر أمام توتنهام هوتسبير وبرايتون ضمن منافسات الجولة الثانية والثالثة من الدوري الانجليزي الممتاز ء، جعلت موقفه يتأزم ببداية الموسم.

نجم باريس سان جيرمان يرحل

جيجي دوناروما ينضم إلى مانشستر سيتي، تم الاتفاق الآن

رسوم انتقال بقيمة أكثر من 30–35 مليون يورو حيث قبِل باريس سان جيرمان بيع دوناروما بعد جلب شوفالييه

دوناروما يوقع عقد طويلة الأمد في السيتيزنز مع فحص طبي لهذا اليوم.

