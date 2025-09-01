الرياض - كتبت رنا صلاح - مصر ضد العراق في كأس الخليج للشباب تحت 20 سنة حيث تتجه أنظار عشاق الكرة العربية إلى المواجهة المنتظرة التي تجمع بين منتخب مصر للشباب ونظيره المنتخب العراقي ضمن منافسات بطولة كأس الخليج تحت 20 سنة، في لقاء يتوقع أن يحمل الكثير من الإثارة والندية، حيث يسعى كل فريق لإثبات قدراته وتحقيق نتيجة إيجابية ترفع من فرصه في المنافسة.

ما القنوات الناقلة لمباراة Egypt vs Iraq للشباب تحت 20 سنة في كأس الخليج وتشكيل مباراة مصر ضد العراق

في الفترة الحالية للعلم موعد المباراة والقنوات الناقلة حيث الموعد 4:30 مساءً بتوقيت مصر، السعودية والعراق كما 5:30 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان حيث القنوات الناقلة كما قناة الشارقة الرياضية مع قناة الكأس القطرية كذلك قناة عُمان الرياضية.

التشكيلة المتوقعة لمنتخب مصر ضد العراق

لم يتم الكشف بشكل رسمي عن التشكيلة الأساسية حتى الآن، لكن من المتوقع أن يدخل المنتخب المصري اللقاء بالتشكيلة التالية: