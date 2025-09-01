نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاقة مثالية لريال مدريد.. وتشبيه بخطة زيدان التاريخية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق ريال مدريد بداية مثالية هذا الموسم تحت قيادة مدربه الجديد تشابي ألونسو، بعدما حصد الفريق 9 نقاط كاملة من 3 مباريات في الدوري الإسباني، ليتصدر الترتيب قبل التوقف الدولي وسط أداء مقنع وتصاعدي.

وبحسب موقع Grada3، يخطط ألونسو لتطبيق استراتيجية مشابهة لتلك التي اعتمدها الفرنسي زين الدين زيدان في موسم 2016/2017، عندما قاد الفريق للتتويج بالليغا ودوري أبطال أوروبا بفضل سياسة المداورة الناجحة بين "الفريق A" و"الفريق B". الفكرة تقوم على إشراك جميع اللاعبين بشكل منتظم، حتى يشعر كل فرد في التشكيلة بأهميته ويصل الفريق إلى المراحل الحاسمة بكامل جاهزيته البدنية.

خلال المباريات الأولى، أظهر المدرب الباسكي أنه لا يعتمد على تشكيل ثابت، بل يجري تغييرات متواصلة خصوصًا في مراكز قلب الدفاع، الظهير الأيمن والأجنحة الهجومية. ويؤكد المقربون من الفريق أن ألونسو يخطط لمنح الفرصة لجميع اللاعبين خلال الموسم، إدراكًا منه أن المنافسة على الألقاب الكبرى تتطلب جهوزية جماعية.

وفي تعليقه بعد الفوز على ريال مايوركا، قال ألونسو: "نحن أفضل من بداية الموسم بطبيعة الحال. النتائج تساعد على تأكيد أننا نسير في الطريق الصحيح. بعد التوقف تبدأ بطولة دوري الأبطال، وعلينا الاستمرار في تحسين بعض الأمور. البداية بـ 9 من 9 نقاط جيدة ونحن سعداء".

ورغم أن الموسم لا يزال في بداياته، إلا أن الانطباعات الأولى توحي بأن ريال مدريد في عهد ألونسو يسير على خطى إيجابية، وأن سياسة المداورة قد تمنحه التفوق نفسه الذي حققه زيدان عندما قاد الفريق إلى واحدة من أنجح فتراته التاريخية.

