ع الطاير.. عزاء ريبيرو.. مراجيح الزمالك.. زيزو سلطان.. زرزور الأهلي.. دغموم الأصلي.. برافو الشيخ.. الغلابة يا أونكل

أحمد جودة - القاهرة - كل يوم أحداث وتصريحات، إشادات وانتقادات.. وبين هذا وذاك يقف الرأي الحر في منتصف الخط الفاصل بين الأبيض والأسود، يعرض وجهة نظره بحيادية، فتارة يميل للأبيض وتارة أخرى للأسود.. الأهم الحق مع من؟

أهلًا بكم في "ع الطاير" زاوية نقدية للأحداث اليومية، يقدمها مؤمن الجندي رئيس القسم الرياضي بالفجر، في سطور موجزة.

عزاء ريبيرو

منذ أيام في "ع الطاير" قلت لك خُلع ريبيرو قادم قادم! واليوم بعد استقبال العزاء ومسلسل حسام البدري وعلي ماهر، من وجهة نظري الأهلي يحتاج أن يتأنى في اختيار مدير فني أجنبي كوكتيل فنيات وشخصية وCV "وإلا هيحصله زي ما حصل لعبد الشكور على رأي الفنان سمير صبري"



مراجيح الزمالك

خرج الزمالك من دوامة "الغسالة الأوتوماتيك" مع بداية الموسم، ولكنه عاد من جديد لفقرة المراجيح.. المطلوب من الجمهور الصبر وهو كذلك دائمًا! ومن الإدارة الاستقرار والنجاح وهو ما لا يحدث دائمًا "طب والحل؟ العيب في النظام يا......"

زيزو سلطان

زيزو كتب "عريظة" بعد خسارة الأهلي من بيراميدز يعتذر للجمهور ويعترف بتقصير كل اللاعبين! "طب والسؤال هل أنت الكابتن؟ لا! هل اتفقت مع اللاعبين والنادي على إصدار بيان؟ لا! "على رأي بهاء سلطان أنا مش معاهم أنا معاكي"



زرزور الأهلي

تصريحات هشام حنفي بأن "الأهلي يحكمه شخص واحد يقرر من يعمل به أو لا وخارب النادي وأهم حاجة عندهم السوشيال ميديا تمام"! تؤكد أن هناك شيء ما غريب في القلعة الحمراء لأنه تصريح مكرر "على رأي زرزور في إبراهيم الأبيض حد له شوق في حاجة؟"



عبد الحفيظ كِخ

سيد عبد الحفيظ واجهة ممتازة للأهلي لكن تم إبعاده على ما يبدو للأبد مع هذا المجلس “خلاص بقى كِخ”، لكنه يرغب في الترشح لانتخابات مجلس الإدارة.. فقال بذكاء "لما اخد رأي الكبير.. طب ما هو مش عاوزك هتعمل إيه؟ روح الزمالك وهيجيبك!"



دغموم الأصلي

بـ13 مليون وشوية فكة، عبد الرحيم دغموم نجم المصري البورسعيدي يتصدر قائمة هدافي الدوري المصري من أولها! وفرق أخرى بملايين الملايين المهاجمين بتنام “اشتري أصلي مش صيني يا مغيب”

برافو الشيخ

أعجبني محمد الشيخ المدير الفني لوادي دجلة، 32 وصاحب مدرسة تعادل مع بيراميدز وكسب الزمالك وصعد بالفريق للدوري الممتاز “الااااه ما في عندك مدربين اهو يا مصيلحي مع الاعتذار القرموطي”



رسالة إلى الوالي

تتفق أو تختلف هذا حقك! أبو المعاطي زكي نجح في إنشاء مدرسة خاصة به على اليوتيوب، كاركتر رسمه بيده ونال إعجاب الجماهير ويكفينا الصلاة على الرسول في كل حلقة “بس يا ريت تتبنى قضية تهم غلابة الرياضة في المحافظات وتتابعها مع الكواليس يا أونكل”

في النهاية صديقي القارئ.. يبقى النقد قائمًا والإشادة واجبة.. والأهم دائمًا: الكرة في ملعب الحق”.

