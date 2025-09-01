نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور: محمد شحاتة يخضع لبرنامج تأهيلي مكثف فى الزمالك للحاق بمباراة المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي خالد الغندور، أن محمد شحاتة سوف يخضع لبرنامج تأهيلي مكثف فى الزمالك للحاق بمباراة المصري.

وقال الغندور عبر برنامج ستاد المحور: "محمد شحاتة لاعب الزمالك سوف يخضع لبرنامج تأهيلي مكثف فى نادى الزمالك من أجل اللحاق بمباراة المصري البورسعيدي المقرر لها يوم السبت 13 سبتمبر 2025 ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري".

ويعاني محمد شحاتة من إصابة عضلية تسببت فى ابتعاده عن مباراة الزمالك ووادى دجلة وكذلك عن قائمة المنتخب الوطني استعدادًا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.