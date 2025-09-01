نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إبراهيم حسن: مروان عطية خارج مباراة إثيوبيا بسبب الإيقاف وتجهيزه لمباراة بوركينا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم أن مروان عطية لاعب وسط المنتخب لن يتواجد في قائمة مباراة إثيوبيا المقرر لها 5 سبتمبر والمقرر إقامتها بإستاد القاهرة بسبب الإيقاف للحصول على إنذارين.

أضاف إبراهيم حسن أنه تم ضم مروان لقائمة المنتخب بعد عودته للمشاركة مع الأهلي الاطمئنان عليه طبيا، وسيتم تجهيزه لمباراة بوركينا فاسو المقرر لها يوم 9 سبتمبر.



ويخوض منتخب مصر مباراتين الأولى أمام إثيوبيا يوم 5 بإستاد القاهرة ثم مباراة بوركينا يوم 9 بإستاد 4 أغسطس ببوركينا فاسو ضمن مواجهات الجولة السابعة والثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.