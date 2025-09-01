نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ بورسعيد يهنئ جماهير المدينة الباسلة بتصدر المصري جدول الدوري الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قدم اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، خالص التهاني إلى مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، والجهاز الفني بقيادة نبيل الكوكي، ولاعبي الفريق، وذلك بعد تصدر النادي المصري جدول الدوري الممتاز.

وأشاد المحافظ بالروح القتالية والإصرار الذي ظهر به لاعبو الفريق خلال مشوارهم بالدوري حتى الآن، مؤكدًا أن هذا الأداء المميز يعكس حجم الجهد المبذول من الجهاز الفني واللاعبين لتحقيق طموحات جماهير بورسعيد العريقة.

كما وجّه محافظ بورسعيد تحية خاصة إلى جماهير المدينة الباسلة، واصفًا إياها بالداعم الأكبر لمسيرة النادي المصري، ومؤكدًا أن التفاف الجماهير حول فريقها كان وما يزال أحد أهم عوامل نجاح النادي وتحقيقه للانتصارات.