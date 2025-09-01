نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثلاثة أيام راحة سلبية للاعبي المصري والفريق يستأنف تدريباته الخميس استعدادًا لمواجهة الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قرر نبيل الكوكي المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري منح لاعبي الفريق راحة سلبية لثلاثة أيام استعدادًا لمباراته أمام الزمالك بالجولة السادسة من الدوري.

يستأنف الفريق البورسعيدي تدريباته الجماعية عصر الخميس المقبل على الملعب الفرعي لفندق الإقامة ببورفؤاد.

وتقام مباراة المصري والزمالك في الثامنة مساء السبت الموافق الثالث عشر من سبتمبر الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب.



كان المصري قد خاض مساء الأحد مباراته بالجولة الخامسة من الدوري والتي جمعته بنظيره فريق كهرباء الإسماعيلية وهي المباراة التي انتهت بفوز النسور الخضر برباعية نظيفة ليرتفع رصيد أبناء بورسعيد للنقطة الحادية عشر في صدارة جدول الترتيب.