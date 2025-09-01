نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غيابات بالجملة عن قائمة منتخب مصر بسبب الإصابات وعدم الجاهزية في المقال التالي

أكد الكابتن إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم أن هناك أكثر من لاعب خرج من قائمة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن بسبب الإصابة وعدم الجاهزية وعلى رأسهم إمام عاشور وياسر إبراهيم ومحمد شكري ثلاثي الأهلي و محمد عبد المنعم المحترف بنيس الفرنسي، ومحمد شحاته لاعب الزمالك الذى تعرض لإصابة أمس في تدريبات فريقه، كما خرج للإصابة مصطفى فتحي لاعب بيراميدز.

أضاف إبراهيم حسن ان هناك متابعة لأكثر من لاعب كانوا في حسابات الجهاز الفني، ولكن الإصابة منعت إنضماهم أيضا منهم ياسين مرعي لاعب الأهلي ورمضان صبحي لاعب بيراميدز.

أكد حسن أن الحالة الطبية وسلامة اللاعب يضعها الجهاز الفني للمنتخب في المقام الأول في اختياراته للمباريات.