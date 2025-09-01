نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يتعثر أمام رايو فاليكانو في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة إيجابيًا مع نظيره رايو فاليكانو بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت مساء الأحد على ملعب "تيريزا ريفيرو"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني 2025-2026.

أحداث مباراة برشلونة ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني

تمكن لامين يامال من تسجيل أول أهداف اللقاء لصالح برشلونة في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول عن طريق ركلة جزاء، تحصل عليها يامال الذي نفذها بتسديدة ارضية، سكنت الشباك في منتصف المرمى.

وألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح رايو فاليكانو في الدقيقة 64 بداع التسلل على خورخي فروتوس قبل تسجيله للهدف.

ونجح فران بيريز أن يسجل هدف التعادل لصالح برشلونة في الدقيقة 67، بعد ركلة ركنية على يسار منطقة جزاء برشلونة، نُفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء د، قابلها بيريز بتسديدة مباشرة، ارتطمت بالعارضة وسكنت الشباك.

وشهدت الدقيقة 86 من عمر اللقاء، إلغاء هدف آخر لصالح فريق رايو فاليكانو بداع التسلل.

ترتيب فريقي برشلونة ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني

يحتل برشلونة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 7 نقاط، بعد الفوز مباراتين والتعادل في لقاء، فيما يحتل فريق رايو فاليكانو المركز العاشر برصيد 4 نقاط، بعد الفوز في مباراة والتعادل في أخرى وخسارة لقاء.