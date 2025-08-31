عاجل.. حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر لمعسكر سبتمبر

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن، القائمة المختارة لمعسكر شهر سبتمبر المقرر إنطلاقه غدًا الإثنين ويتخلله مباراتي إثيوبيا المحدد لها 5 سبتمبر بإستاد القاهرة، ثم مباراة بوركينا فاسو يوم 9 بملعب 4 أغسطس في الجولة السابعة والثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم وجاءت القائمة كالتالي: محمد الشناوي مصطفي شوبير محمد صبحي عبد العزيز البلعوطي رامي ربيعة خالد صبحي عمرو الجزار حسام عبد المجيد محمد ربيعة محمد هاني أحمد عيد محمد حمدي أحمد نبيل كوكا حمدي فتحي نبيل عماد دونجا مروان عطية محمود صابر مهند لاشين أحمد سيد زيزو محمود تريزيجيه عمر مرموش إبراهيم عادل محمد صلاح مصطفي محمد أسامة فيصل

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع