نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبدالحميد معالي يؤازر الزمالك أمام وادي دجلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص عبد الحميد معالي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على التواجد في ستاد السلام لمؤازرة فريقه أمام وادي دجلة في مباراة اليوم بين الفريقين في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، استبعد عبد الحميد معالي من القائمة التي تخوض مباراة اليوم.

وانتهى الشوط الأول لمباراة الزمالك أمام وادي دجلة المقامة على ستاد السلام في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز، بتقدم الأبيض بهدف دون رد سجله ناصر ماهر.

