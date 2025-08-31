نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول القادمة عقب الفوز على أرسنال والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، من تحقيق الفوز على نظيره أرسنال، بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن يلتقي فريق ليفربول مع نظيره بيرنلي، يوم الأحد المقبل الموافق 14 سبتمبر الجاري؛ في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي.

وستنطلق صافرة مباراة ليفربول ضد بيرنلي، في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والخامسة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد بيرنلي

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

