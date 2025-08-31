نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دورتموند ينتصر على يونيون برلين بثلاثية في الدوري الألماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن بوروسيا دورتموند من حصد ثلاث نقاط ثمينة من يونيون برلين بالفوز عليه بثلاثية نظيفة وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الألماني في الموسم الحالي.

وبهذه النتيجة، يحتل بوروسيا دورتموند المركز الثالث برصيد 4 نقاط بينما يحتل يونيون برلين المركز العاشر برصيد 3 نقاط.

دورتموند ينتصر على يونيون برلين بثلاثية

بدأ الشوط الأول متكافئا ومتعادلا من بوروسيا دورتموند ويونيون برلين في أول عشرين دقيقة، حيث أضاع كلا الفريقين بعض الهجمات الغير خطيرة.

تمكن لاعبو بوروسيا دورتموند من السيطرة على مجريات اللعب بتقي أحداث الشوط حتى نجحوا في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 44 من توقيع سيرهو جيراسي الذي تلقى تمريرة سحرية من زميله كوتو داخل منطقة الجزاء ليطلق تسديدة قوية لتستقر الكرة في أعلى مرمى يونيون برلين وينتهي الشوط الأول بتقدم دورتموند بهدف نظيف. نجم

ومع بداية الشوط الثاني، نجح نجح جيراسي لاعبو دورتموند في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 58 عندما تسلم تمريرة رائعة من زميله ماكسيمليان بيير داخل منطقة الجزاء وسدد تسديدة صاروخية سكنت شباك يونيون برلين.

واصل لاعبو بوروسيا دورتموند شن هجماتهم على مرمى يونيون برلين حتى نجحوا في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 81 من توقيع فيليكس نيميتشا الذي تسلم الكرة على حافة منطقة الجزاء ويطلق تسديدة رائعة لتسكن الكرة في الجانب الأيمن لمرمى يونيون برلين.

شن لاعبو يونيون برلين عدد من الهجمات الخطيرة على مرمى بوروسيا دورتموند ولكن باءت جميع محاولاتهم بالفشل لينتهي اللقاء بفوز دورتموند بثلاثية نظيفين.